В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 914 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 326 человек (женщин – 98, детей – 166), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 588 человек (женщин – 176, детей – 300)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 715 беженцев.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано 3,1 гектара территории, обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.