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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-20T13:09+0300
https://ria.ru/20200120/1563626591.html
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из-за рубежа
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из-за рубежа

12:57 20.01.2020 (обновлено: 13:09 20.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Свыше 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 600 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 914 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 326 человек (женщин – 98, детей – 166), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 588 человек (женщин – 176, детей – 300)", - говорится в тексте бюллетеня.
Лагерь беженцев в Сирии
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 715 беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано 3,1 гектара территории, обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияИорданияЛиванВ мире
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