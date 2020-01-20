Глава МИД Украины проведет встречу по Boeing с представителем Ирана

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в понедельник проведет встречу с представителем Ирана относительно сбитого под Тегераном украинского Boeing.

Ранее представитель иранского МИД Аббас Мусави сообщил, что министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Рухани.

"Этот министр является уполномоченным представителем правительства Ирана. То есть его задача, его статус позволяет ему донести официальную позицию, которая есть на сегодняшний день. Если она готова от иранской стороны, мы ее услышим минут через 10-15", - заявил Пристайко на брифинге в понедельник.

Он отметил, что отправится на встречу с представителем Ирана сразу после брифинга. Вместе с тем Пристайко сказал, что Киев настаивает на передаче Украине бортовых самописцев сбитого лайнера. "Мы требуем передать. В конце концов, ящики принадлежат нам, потому что они принадлежат нашей компании. Наше право на всех уровнях", - сказал Пристайко на брифинге в понедельник.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.