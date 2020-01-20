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Глава МИД Украины проведет встречу по Boeing с представителем Ирана
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РИА Новости

Глава МИД Украины проведет встречу по Boeing с представителем Ирана

12:49 20.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в понедельник проведет встречу с представителем Ирана относительно сбитого под Тегераном украинского Boeing.
Ранее представитель иранского МИД Аббас Мусави сообщил, что министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Рухани.
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"Этот министр является уполномоченным представителем правительства Ирана. То есть его задача, его статус позволяет ему донести официальную позицию, которая есть на сегодняшний день. Если она готова от иранской стороны, мы ее услышим минут через 10-15", - заявил Пристайко на брифинге в понедельник.
Он отметил, что отправится на встречу с представителем Ирана сразу после брифинга. Вместе с тем Пристайко сказал, что Киев настаивает на передаче Украине бортовых самописцев сбитого лайнера. "Мы требуем передать. В конце концов, ящики принадлежат нам, потому что они принадлежат нашей компании. Наше право на всех уровнях", - сказал Пристайко на брифинге в понедельник.
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Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеАббас МусавиBoeing 737-800Вадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныМИД УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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