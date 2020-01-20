Комитет ГД не поддержал запрет принимать в конце года законы о налогах

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который запрещает в сентябре-декабре рассматривать и принимать законы, устанавливающие новые налоги и сборы.

Согласно документу, внесенному группой депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, такие законодательные акты не могут быть в период с 1 сентября до 31 декабря рассмотрены и приняты в первом, втором или третьем чтениях. Изменение вносится в статью 5 Налогового кодекса (НК).

Законопроект направлен на стабилизацию бюджетного процесса и межбюджетных отношений, повышение открытости и предсказуемости налогового законодательства для всех заинтересованных субъектов, считают его авторы.

Данная инициатива призвана сделать перемены в налоговом законодательстве более предсказуемыми, а их подготовку более открытой, пояснял ранее Миронов. По его словам, для оценки возможных последствий новых налоговых инициатив нужна широкая общественная дискуссия. Бизнес и граждане должны заблаговременно знать, какие налоговые изменения их ожидают, иметь возможность высказывать по этому поводу свое мнение и влиять на позицию депутатов, считает депутат.