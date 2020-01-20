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Комитет ГД не поддержал запрет принимать в конце года законы о налогах
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РИА Новости

Комитет ГД не поддержал запрет принимать в конце года законы о налогах

12:41 20.01.2020 (обновлено: 12:54 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который запрещает в сентябре-декабре рассматривать и принимать законы, устанавливающие новые налоги и сборы.
Согласно документу, внесенному группой депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, такие законодательные акты не могут быть в период с 1 сентября до 31 декабря рассмотрены и приняты в первом, втором или третьем чтениях. Изменение вносится в статью 5 Налогового кодекса (НК).
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Законопроект направлен на стабилизацию бюджетного процесса и межбюджетных отношений, повышение открытости и предсказуемости налогового законодательства для всех заинтересованных субъектов, считают его авторы.
Данная инициатива призвана сделать перемены в налоговом законодательстве более предсказуемыми, а их подготовку более открытой, пояснял ранее Миронов. По его словам, для оценки возможных последствий новых налоговых инициатив нужна широкая общественная дискуссия. Бизнес и граждане должны заблаговременно знать, какие налоговые изменения их ожидают, иметь возможность высказывать по этому поводу свое мнение и влиять на позицию депутатов, считает депутат.
Против принятия законопроекта выступило правительство РФ, отметив, что рассматриваемый в нем вопрос "не относится к предмету ведения регулирования законодательства о налогах и сборах". Кабмин напоминает, что в соответствии со статьей 2 НК законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действия (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Позицию кабмина разделяет и бюджетный комитет.
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