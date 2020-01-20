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Завершено расследование дела в отношении экс-главы Армении Саргсяна
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РИА Новости

Завершено расследование дела в отношении экс-главы Армении Саргсяна

12:40 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Серж Саргсян
Президент Армении Серж Саргсян
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Армении Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Расследование уголовного дела о хищении, по которому проходит бывший президент Армении Серж Саргсян, завершено, материалы переданы в прокуратуру, сообщили в понедельник в Специальной следственной службе.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.
В ведомстве заявили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
"Предварительное следствие по выделенной части дела, относящейся к указанным лицам, завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением передано осуществляющему надзор прокурору с ходатайством передать его в суд", - отмечается в сообщении.
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По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. Саргсян на публике показывается редко.
После смены власти в Армении были возбуждены уголовные дела против ряда бывших руководителей страны, в том числе экс-президента Роберта Кочаряна, бывшего спикера парламента Ары Баблояна, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. В качестве фигуранта уголовного дела по статье "превышение должностных полномочий" проходит и глава Конституционного суда Грайр Товмасян.
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Серж СаргсянАрменияВ мире
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