Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова и его отца

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову , обвиняемому в убийствах, а также его отцу Раулю , которому вменяются хищения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Татьяна Хренова.

Ранее Басманный суд продлил обвиняемым меру пресечения до конца января.

Адвокаты в ходе рассмотрения жалоб указывали, что с момента заключения Арашуковых под стражу (почти год назад) следствие "так и не представило убедительных доказательств", что отец и сын причастны к каким-либо преступлениям. В связи с этим защита предлагала выпустить их из СИЗО, поместив под домашний арест или залог.

Рауф Арашуков также подчеркнул, что следствие пытается добиться от него признаний "исключительно давлением".

"Единственная цель моего содержания в СИЗО – оказание давления с целью получить показания, оговаривающие меня. Мне отказывают в звонках и в свиданиях в течение всего года, еще ни разу у меня не было таких возможностей. Какие интересы следствия пострадают из-за разговора или свидания с восьмилетним сыном и двухлетней дочкой?" - недоумевает бывший сенатор.

Прокурор и следователь в свою очередь просили суд не выпускать обвиняемых из изолятора. В частности, последний заявил, что на свободе обвиняемые могут бежать из страны, надавить на свидетелей и начать угрожать участникам процесса.

По его словам, расследование уголовного дела продолжаются, устанавливаются соучастники преступлений, допрашиваются свидетели и проводятся экспертизы.

Почти год назад 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие называет Арашукова причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе.

Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора, а отделение "Единой России" в Карачаево-Черкесии приостановило его членство в партии. Все обвинения политик категорически отвергает.

В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.