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Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова и его отца
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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова и его отца

12:40 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, а также его отцу Раулю, которому вменяются хищения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Татьяна Хренова.
Ранее Басманный суд продлил обвиняемым меру пресечения до конца января.
Адвокаты в ходе рассмотрения жалоб указывали, что с момента заключения Арашуковых под стражу (почти год назад) следствие "так и не представило убедительных доказательств", что отец и сын причастны к каким-либо преступлениям. В связи с этим защита предлагала выпустить их из СИЗО, поместив под домашний арест или залог.
Рауф Арашуков также подчеркнул, что следствие пытается добиться от него признаний "исключительно давлением".
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
12 сентября 2019, 21:37
Арашуков пообещал выкладывать новости о своем уголовном деле в Instagram
"Единственная цель моего содержания в СИЗО – оказание давления с целью получить показания, оговаривающие меня. Мне отказывают в звонках и в свиданиях в течение всего года, еще ни разу у меня не было таких возможностей. Какие интересы следствия пострадают из-за разговора или свидания с восьмилетним сыном и двухлетней дочкой?" - недоумевает бывший сенатор.
Прокурор и следователь в свою очередь просили суд не выпускать обвиняемых из изолятора. В частности, последний заявил, что на свободе обвиняемые могут бежать из страны, надавить на свидетелей и начать угрожать участникам процесса.
По его словам, расследование уголовного дела продолжаются, устанавливаются соучастники преступлений, допрашиваются свидетели и проводятся экспертизы.
Почти год назад 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие называет Арашукова причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня 2019, 16:32
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора, а отделение "Единой России" в Карачаево-Черкесии приостановило его членство в партии. Все обвинения политик категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В частности, в конце 2019 года стало известно, что на Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате, в одном из которых фигурирует его жена Нелли, в другом – дочь Камилла Агоева. По признанию обвиняемых, их родственницы уже уехали за границу.
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковГазпромМосковский городской судМоскваКарачаево-ЧеркесияПроисшествия
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