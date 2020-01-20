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Боррель высказался об участии ЕС в наблюдении за перемирием в Ливии
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РИА Новости

Боррель высказался об участии ЕС в наблюдении за перемирием в Ливии

12:22 20.01.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конкретного решения по участию Евросоюза в наблюдении за прекращением огня в Ливии пока нет, все варианты будут обсуждаться, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. На саммите также присутствовали и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит положения об устойчивом прекращении огня.
"Есть несколько вариантов. Вы понимаете, что прекращение огня требует, чтобы кто-то о нем позаботился. Нельзя заявить "вот перемирие" и потом забыть о нем. Контроль за вооружениями, контроль за эмбарго - есть несколько вариантов, и министры должны принять решение, что делать, чтобы осуществить вчерашние договоренности", - заявил Боррель журналистам перед началом СМИД ЕС.
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"Я понимаю, что отправка вооруженных сил это горячая тема, но пока мы не говорим о каких-то конкретных вещах, пока не пройдет обсуждение в Совете", - добавил он, отвечая на вопрос, рассматривается ли отправка контингента в страну.
В совместном заявлении главы Еврокомиссии и главы внешнеполитической службы ЕС после берлинской конференции указывалось, что Брюссель обязуется играть существенную роль в последующей деятельности по итогам конференции по Ливии, в понедельник главы МИД стран ЕС "обсудят вклад Евросоюза в осуществление" достигнутого соглашения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеЖозеп БоррельЕвросоюзЛивияВ мире
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