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Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине
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РИА Новости

Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине

12:19 20.01.2020
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Киев предлагает усилить финансово и технически деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявил в понедельник глава МИД страны Вадим Пристайко.
Срок действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которая работает там с марта 2014 года, истекает 31 марта.
"Мы обратились с формальным предложением не только продлить деятельность этой миссии, но и прибавить человеческого потенциала и финансов для того, чтобы эта миссия была более эффективной, чем в предыдущие годы", - сказал Пристайко на совместном брифинге с главой ОБСЕ Еди Рами в Киеве.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия всегда поддерживала и продолжает поддерживать миссию ОБСЕ, "которая играет стабилизирующую роль в контексте внутриукраинского кризиса, оказывает важное содействие Киеву, Донецку и Луганску в выполнении минских договоренностей и призвана способствовать установлению общенационального согласия на всей Украине".
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСММ ОБСЕВадим ПристайкоОБСЕМИД УкраиныУкраинаВ мире
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