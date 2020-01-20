Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине

"Мы обратились с формальным предложением не только продлить деятельность этой миссии, но и прибавить человеческого потенциала и финансов для того, чтобы эта миссия была более эффективной, чем в предыдущие годы", - сказал Пристайко на совместном брифинге с главой ОБСЕ Еди Рами в Киеве.