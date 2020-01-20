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В Москве проверят больницы и поликлиники из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве проверят больницы и поликлиники из-за сообщений о минировании

12:17 20.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Свыше 40 больниц и поликлиник начали проверять в Москве после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Продолжают поступать звонки с угрозами взрывов, идут проверки в 42 медицинских учреждениях", - сказал собеседник агентства.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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