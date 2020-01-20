Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами

С 10 января сотрудники пограничной полиции Молдавии временно ограничили пересечение границы с Украиной для автомобилей с регистрационными номерами приднестровского образца. В Тирасполе сообщили о введении с 24 января ответной ограничительной меры для молдавского автотранспорта при пересечении границы с Украиной со стороны непризнанного Приднестровья.
"Украинские коллеги сообщили, что с 1 апреля они прекратят пропускать через границу автомобили с приднестровскими регистрационными номерами", - сказал Кику.
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По его словам, жители Приднестровья должны получить нейтральный номерной знак, чтобы избежать проблем на границе. При этом в правительстве уточнили, что с 20 января прекращает свое действие временное ограничение, введенное Кишиневом для автовладельцев из Приднестровья. Собранные за 10 дней данные будут использованы для того, чтобы оценить сколько приднестровцев уже получили нейтральные номерные знаки.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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