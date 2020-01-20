Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами

"Украинские коллеги сообщили, что с 1 апреля они прекратят пропускать через границу автомобили с приднестровскими регистрационными номерами", - сказал Кику.

По его словам, жители Приднестровья должны получить нейтральный номерной знак, чтобы избежать проблем на границе. При этом в правительстве уточнили, что с 20 января прекращает свое действие временное ограничение, введенное Кишиневом для автовладельцев из Приднестровья. Собранные за 10 дней данные будут использованы для того, чтобы оценить сколько приднестровцев уже получили нейтральные номерные знаки.