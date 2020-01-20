Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T12:15+0300
https://ria.ru/20200120/1563624677.html
Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
https://cdn22.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2810:1580_1036x0_80_0_0_38d9861afd5d0b093a22874e6b01d331.jpg
РИА Новости

Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами

12:15 20.01.2020
1583
© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику сообщил в понедельник на брифинге, что с апреля Украина планирует запретить пересечение границы автомобилям с приднестровскими номерными знаками.
С 10 января сотрудники пограничной полиции Молдавии временно ограничили пересечение границы с Украиной для автомобилей с регистрационными номерами приднестровского образца. В Тирасполе сообщили о введении с 24 января ответной ограничительной меры для молдавского автотранспорта при пересечении границы с Украиной со стороны непризнанного Приднестровья.
"Украинские коллеги сообщили, что с 1 апреля они прекратят пропускать через границу автомобили с приднестровскими регистрационными номерами", - сказал Кику.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
22 ноября 2019, 22:14
Глава ПМР заявил о неизменности курса на независимость Приднестровья
По его словам, жители Приднестровья должны получить нейтральный номерной знак, чтобы избежать проблем на границе. При этом в правительстве уточнили, что с 20 января прекращает свое действие временное ограничение, введенное Кишиневом для автовладельцев из Приднестровья. Собранные за 10 дней данные будут использованы для того, чтобы оценить сколько приднестровцев уже получили нейтральные номерные знаки.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Украинский пограничник
26 ноября 2019, 15:10
Гражданина Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевской ленты
3130334
Обсудить 0
Ион КикуМолдавияУкраинаВ мире
Рекомендуем
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми. Стоп-кадр видео
Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
Сейсмологи предсказали крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Крымский мост через Керченский пролив
По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте
Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
Вадим Пристайко
Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Автомобиль Следственного комитета России
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Банкноты номиналом 1000 гривен
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
00:31На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
Лента новостейМолния