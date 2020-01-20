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Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
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РИА Новости

Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара

12:14 20.01.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости. Краснодарский краевой суд вынес новый обвинительный приговор по делу бывшего вице-мэра Краснодара Дины Бойченко о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Ранее сообщалось о рассмотрении краснодарскими судами уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко, обвиняемого в мошенничестве, и бывшего вице-мэра Краснодара Дины Бойченко, признанной в конце июля виновной в превышении должностных полномочий при продаже муниципального земельного участка жене Гриценко.
Молоток судьи
1 августа 2019, 15:52
Бывший вице-мэр Краснодара осуждена условно за продажу земли без торгов
По версии следствия, Гриценко организовал возведение нежилых строений на арендованном у Краснодара участке и распорядился, чтобы здания по конструкции были схожи с жилыми домами, а позднее оформил их как жилые помещения. Как сообщал представитель прокуратуры, в связи с регистрацией прав на эти "жилые дома" мэрия продала участок супруге Гриценко путём выкупа без торгов (в таком случае применяется особый порядок расчёта цены). Как указано в обвинительном заключении Гриценко, участок стоимостью более 41 миллиона рублей был продан за 374 тысячи рублей.
В конце июля Первомайский суд признал бывшего вице-мэра Краснодара Бойченко виновной в превышении должностных полномочий при продаже муниципального земельного участка и приговорил её к году лишения свободы условно.
"Приговор суда первой инстанции был отменён решением краевого ввиду многочисленных процессуальных нарушений. И был постановлен новый обвинительный приговор по той же статье с тем же наказанием. Просто были устранены все процессуальные нарушения. Таким образом, Бойченко приговорена к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор вступил в законную силу", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Дело Гриценко в августе минувшего года начало рассматриваться сначала в связи со сменой судьи. Ранее сообщалось, что, кроме мошенничества, ему вменяется и превышение полномочий, обвинение основывается на действиях Гриценко в 2016 году, когда он был вице-губернатором, и касается строительства перинатального центра в Сочи. Отмечалось, что по версии следствия, Гриценко дал госучреждению незаконные указания распорядиться 200 миллионами рублей, которые впоследствии "зависли" в банкротящемся банке.
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Краснодарский краевой судКраснодарПроисшествия
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