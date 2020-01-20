Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об организации электронного документооборота между участниками системы tax free.
Документ, внесенный правительством РФ, направлен на создание возможности формирования организациями розничной торговли документа (чека) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость в электронной форме при реализации товаров гражданам иностранных государств и подтверждения вывоза такого товара. При этом предусматривается возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы такой компенсации.
Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 апреля 2020 года, а его принятие позволит обеспечить оперативный обмен электронными чеками для компенсации НДС иностранным гражданам.
На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 22 января, сообщил РИА Новости зампред бюджетного комитета Леонид Симановский. При подготовке ко второму чтению комитет, по его словам, считает необходимым рассмотреть вопросы, касающиеся порядка подтверждения права физлица на компенсацию НДС в случае оформления документа (чека) в электронном виде, а также состава сведений, передаваемых участниками системы tax free в электронной форме.
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"Также планируется обсудить вопросы, касающиеся порядка предоставления организациями розничной торговли налоговых вычетов по товарам, проданным ими иностранным гражданам", - отметил депутат.
Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 13 субъектах РФ.