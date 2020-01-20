Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности

На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми. Стоп-кадр видео

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Трагедия в Перми , где при прорыве трубы с кипятком погибли пять человек, стала следствием преступной халатности: эвакуационные выходы в общественных местах должны быть открыты в случае ЧП.

Об этом РИА Новости рассказал экс-директор департамента надзорной деятельности МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Юрий Дешевых, призвав в то же время огульно не винить во всем пожарных инспекторов, а разобраться в ситуации детально.

Отопление в мини-гостинице "Карамель" прорвало в ночь на понедельник: по последним данным, погибли пять человек, еще шестеро получили ожоги. Местная управляющая компания сообщила, что отель находился в подвале и не имел эвакуационного выхода.

"В данном случае это преступная халатность", - констатировал Дешевых.

Он отметил, что все эвакуационные выходы на объектах с массовым пребыванием людей должны содержаться в надлежащем состоянии, это обязанность хозяев.

"Там есть специальные устройства. Они называются "антипаника", которые открываются только изнутри", - пояснил он.

Случившееся, считает Дешевых, лишний раз подтверждает, что многочисленные ЧП, в том числе произошедшие в "Зимней вишне" и "Хромой лошади", "ничему не учат".

Зачастую в подобных ситуациях роль виновника отводится пожарным инспекторам, однако с каждым таким происшествием нужно разбираться отдельно и не назначать их "бесконечно виноватыми", считает генерал.

Уголовное дело по факту трагедии в "Карамели" возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальная санкция – десять лет колонии, однако о подозреваемых пока не сообщалось.