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Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
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РИА Новости

Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ

11:52 20.01.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Силовой потенциал Организации Договора о коллективной безопасности требуется совершенствовать в связи со сложной военно-политической обстановкой в мире, заявил и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник в ходе встречи с новым генсеком ОДКБ Станиславом Засем.
"С момента создания Организации многое было сделано для совершенствования ее военной составляющей. Создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты Войск (Коллективных сил) ОДКБ, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки", - сказал Шойгу.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
28 ноября 2019, 15:20
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
При этом военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом "остается сложной", признал генерал.
"Не снижается кризисный потенциал. Поэтому в интересах обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать", - отметил Шойгу.
Развитие связей в рамках ОДКБ, по словам и.о. министра, остается "одним из неизменных российских приоритетов".
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ОДКБСергей ШойгуРоссияБезопасность
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