Умер историк церкви Георгий Ореханов

"В ночь на 20 января 2020 года на 58-м году жизни отошел ко Господу профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права, доктор церковной истории, доктор исторических наук, проректор ПСТГУ по международной работе протоиерей Георгий Ореханов", - говорится на сайте ПСТГУ.