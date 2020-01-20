Умер историк церкви Георгий Ореханов

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Проректор по международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Георгий Ореханов скончался в ночь на понедельник, сообщается на сайте вуза.
"В ночь на 20 января 2020 года на 58-м году жизни отошел ко Господу профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права, доктор церковной истории, доктор исторических наук, проректор ПСТГУ по международной работе протоиерей Георгий Ореханов", - говорится на сайте ПСТГУ.
Ореханов был известен как исследователь творчества писателя Льва Толстого, автор исторических и богословских публикаций.