В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Первые загранпаспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), говорится в сообщении единого поставщика этих устройств - компании Первые загранпаспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), говорится в сообщении единого поставщика этих устройств - компании "Ростелеком"

"Ростелеком" занимается поставкой, монтажом и запуском КБК, их интеграцией в существующую систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания также обеспечивает эксплуатацию и техподдержку криптобиокабин, предоставляет защищенные каналы передачи данных. В конце прошлого года "Ростелеком" совместно с концерном "Автоматика" госкорпорации "Ростех" установил и протестировал первые КБК в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ "Мои документы").

"В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения", - говорится в релизе. Уточняется, что для самостоятельной сдачи биометрических данных нужно подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, после чего выдается индивидуальный штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Затем заявителю нужно самостоятельно отсканировать отпечатки пальцев и сделать цифровое фото.

"Также необходимо отсканировать разворот с фото российского паспорта. Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему "Мир", проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику "Гознака" для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю", - уточняется в документе.

Криптобиокабина - это отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит "Автоматика". Комплекс оснащен системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.