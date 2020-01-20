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В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
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РИА Новости

В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин

11:46 20.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОформление паспортов с дополнительными биометрическими данными
Оформление паспортов с дополнительными биометрическими данными
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Оформление паспортов с дополнительными биометрическими данными. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Первые загранпаспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), говорится в сообщении единого поставщика этих устройств - компании "Ростелеком".
"Ростелеком" занимается поставкой, монтажом и запуском КБК, их интеграцией в существующую систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания также обеспечивает эксплуатацию и техподдержку криптобиокабин, предоставляет защищенные каналы передачи данных. В конце прошлого года "Ростелеком" совместно с концерном "Автоматика" госкорпорации "Ростех" установил и протестировал первые КБК в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ "Мои документы").
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ
8 июля 2019, 14:09
Ростех начал опытную эксплуатацию "Криптобиокабины"
"В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения", - говорится в релизе. Уточняется, что для самостоятельной сдачи биометрических данных нужно подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, после чего выдается индивидуальный штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Затем заявителю нужно самостоятельно отсканировать отпечатки пальцев и сделать цифровое фото.
"Также необходимо отсканировать разворот с фото российского паспорта. Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему "Мир", проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику "Гознака" для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю", - уточняется в документе.
Криптобиокабина - это отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит "Автоматика". Комплекс оснащен системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.
"Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов — у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Также КБК уменьшают риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации. Технические характеристики позволят в будущем использовать криптобиокабину для выдачи электронных паспортов и иных документов", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.
Процедура снятия биометрических данных
25 июня 2019, 08:51
В России в ноябре запустят пилотный проект "Биометрия-light", сообщили СМИ
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РостехГознакРостелекомРоссияОбщество
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