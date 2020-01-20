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В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
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РИА Новости

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

11:34 20.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Двое подростков 15 лет задержаны в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"(В воскресенье) 19 января в правоохранительные органы обратилась 23-летняя жительница Гатчинского района с сообщением об изнасиловании. По подозрению в совершении преступления задержаны двое 15-летних подростков", - говорится в сообщении.
Молоток судьи
13 января, 09:40
На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
Поданным пресс-службы, в ночь с 18 на 19 января компания мужчин и женщин распивала спиртное на даче в садоводстве поселка Старые Черницы Гатчинского района. С ним находились двое подростков, которые, по предварительным данным, изнасиловали уснувшую на летней кухне женщину.
Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц". Решается вопрос о мере пресечения подозреваемым.
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Следственный комитет РФЛенинградская областьПроисшествия
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