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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-01-20T12:00+0300
https://ria.ru/20200120/1563621497.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": что на самом деле стоит за ленью
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РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": что на самом деле стоит за ленью

12:00 20.01.2020
2795
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки»: что на самом деле стоит за ленью
Вчера, 12:00
Лень социально осуждаема. "Ленивый" значит так себе человек, не очень годный. И в школе, и на работе, и в постели, и в спорте. Навесили на вас ярлык "лентяя", и это почти то же самое, что "неудачник". А на самом деле нет. Лень на пустом месте не возникает. Это может быть очень опасным симптомом. Давайте разбираться по пунктам.
В начале каждого года многие из нас дают обещания, которые к концу года так и не выполняют. Почему? Просто лень. Очень лень начать и ещё сложнее продолжить. Но в чём тогда причина лени? Недостаток мотивации или трудолюбия? Защитная реакция организма? Всё сразу? Как бороться с ленью? И как понять, что пора всё-таки остановиться и отдохнуть?
Мозг обожает переносить всё на завтра, следующий понедельник или месяц, хотя сами мы понимаем, что больше лениться нельзя. Но, как правило, "обстоятельства" сильнее нас.
Какие проблемы маскируются ленью? Почему не стоит ругать себя за ничегонеделанье и как реагировать, если раздражает безделье другого? Как понять, что лень — это, возможно, симптом клинической депрессии и пора к специалисту?
Вместе с экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, психиатром Клинической больницы №1 им. Алексеева Натальей Захаровой и студентом Александром Рухадзе, который борется с ленью труголизмом, отвечаем на эти вопросы.
Почему для многих отдых становится синонимом лени, слушайте в эпизоде подкаста "ЯсноПонятно".
2:10 что такое лень: физиологические особенности, недостаток дисциплины или скрытая депрессия?
6:30 почему мы ленимся, хотя не хотим этого
9:45 что такое апатия
10:45 как понять, что нужна помощь специалиста
13:10 лень — отсутствие воспитания?
14:40 о выгорании и депрессии
16:20 о бегстве от лени к усталости
17:20 о чувстве вины за отдых и почему мы разучились просто ничего не делать
18:45 нужно ли учить себя лениться
20:55 оправдано ли стремление быть трудоголиком
23:40 правда ли, что лучший отдых — смена деятельности
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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