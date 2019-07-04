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РИА Новости
ЯсноПонятно
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"Останусь ещё поработать". Трудоголизм – гонка, которую мы не выбирали

Вчера, 14:00
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ЯсноПонятно
«Останусь ещё поработать». Трудоголизм – гонка, которую мы не выбирали
Вчера, 14:00
Трудоголизм – новая религия. Быть продуктивным, многозадачным и работать, работать, работать. Больше, быстрее. Променять друзей, хобби, здоровье на хороший офис с чаем и печеньками, "интересные задачи" и любимых коллег. Без перерывов и выходных. Разве мы сами выбрали так жить?
Трудоголики всё время на связи. Когда встречаются с друзьями, обсуждают только работу. Живут по расписанию, где нет места для лени. А когда отдыхают, не могут расслабиться из-за мыслей о работе и чувства вины за потраченное без пользы время.
В какой момент мы превратились в трудоголиков? Как культ эффективности сделал из нас невротиков? Почему для многих отдых становится синонимом лени? Как мы разучились отдыхать и почему это плохо?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Ваня и Лина. Эксперт эпизода – коуч трудоголиков Ольга Полищук, рассказала, как избавиться от чувства вины за отдых и лень.
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