Около 50 тысяч человек участвовали в крещенских купаниях в Петербурге

Мужчина во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Около 50 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"По состоянию на 7.00 в мероприятии на территории СЗФО приняли участие 132 тысячи 743 человека, в том числе в Санкт-Петербурге – 49 тысяч 183 человека, посещение мест купания верующими завершено", - рассказали спасатели.