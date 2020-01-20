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Религия и мировоззрение
2020-01-20T10:52+0300
https://ria.ru/20200120/1563620195.html
Около 50 тысяч человек участвовали в крещенских купаниях в Петербурге
https://cdn24.img.ria.ru/images/156359/31/1563593196_0:0:1981:1115_1036x0_80_0_0_5c5b8613fc44d21e40623231b34251ea.jpg
РИА Новости

Около 50 тысяч человек участвовали в крещенских купаниях в Петербурге

10:52 20.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМужчина во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
Мужчина во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Около 50 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"По состоянию на 7.00 в мероприятии на территории СЗФО приняли участие 132 тысячи 743 человека, в том числе в Санкт-Петербурге – 49 тысяч 183 человека, посещение мест купания верующими завершено", - рассказали спасатели.
В пресс-службе добавили, что всего с 18 по 19 января в СЗФО безопасность обеспечивали на 227 местах массовых крещенских купаний. Были развернуты 170 пунктов обогрева и мест для переодевания.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСанкт-ПетербургрелигияОбщество
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