Около 50 тысяч человек участвовали в крещенских купаниях в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Около 50 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"По состоянию на 7.00 в мероприятии на территории СЗФО приняли участие 132 тысячи 743 человека, в том числе в Санкт-Петербурге – 49 тысяч 183 человека, посещение мест купания верующими завершено", - рассказали спасатели.
В пресс-службе добавили, что всего с 18 по 19 января в СЗФО безопасность обеспечивали на 227 местах массовых крещенских купаний. Были развернуты 170 пунктов обогрева и мест для переодевания.