Индия ожидает восстановления экспорта бриллиантов к июню 2020 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 янв - РИА Новости. Экспорт бриллиантов из Индии, значительно снизившийся в 2019 году, должен восстановиться к середине 2020 года, сообщил журналистам представитель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
"Экспорт бриллиантов в 2019 году упал примерно на 15%, составив около 20 миллиардов долларов", - отметили в организации. Среди причин падения экспорта - высокая стоимость на необработанный материал, ужесточение стандартов кредитования огранщиков и снижение спроса.
"Что касается прогнозов, ожидается, что продолжится тот же тренд. Но со второй половины текущего года - с июня - ситуация нормализуется, а спрос вернется к уровню 2018 года", - сказал представитель Совета.
Индия является крупнейшим в мире центром огранки алмазов и поставщиком бриллиантов на мировой рынок.
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