Индия ожидает восстановления экспорта бриллиантов к июню 2020 года

"Экспорт бриллиантов в 2019 году упал примерно на 15%, составив около 20 миллиардов долларов", - отметили в организации. Среди причин падения экспорта - высокая стоимость на необработанный материал, ужесточение стандартов кредитования огранщиков и снижение спроса.

"Что касается прогнозов, ожидается, что продолжится тот же тренд. Но со второй половины текущего года - с июня - ситуация нормализуется, а спрос вернется к уровню 2018 года", - сказал представитель Совета.