В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили что силовики выпустили по территории республики 12 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.