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Володин посетит Иран на следующей неделе, заявил иранский МИД
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РИА Новости

Володин посетит Иран на следующей неделе, заявил иранский МИД

10:19 20.01.2020 (обновлено: 11:01 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Иран на следующей неделе, заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"На следующей неделе спикер российской Госдумы (Вячеслав Володин) посетит Иран для консультаций с иранскими официальными лицами", - сообщил Мусави на брифинге.
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Отвечая на вопрос РИА Новости, представитель МИД Ирана добавил, что дата визита Володина в Тегеран еще не определена. "Он проведет переговоры со спикером парламента Ирана, обсудит совместное сотрудничество и укрепление межпарламентских связей между двумя странами", - добавил Мусави.
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Госдума РФВячеслав ВолодинИранВ мире
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