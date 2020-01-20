Володин посетит Иран на следующей неделе, заявил иранский МИД

"На следующей неделе спикер российской Госдумы (Вячеслав Володин) посетит Иран для консультаций с иранскими официальными лицами", - сообщил Мусави на брифинге.

Отвечая на вопрос РИА Новости, представитель МИД Ирана добавил, что дата визита Володина в Тегеран еще не определена. "Он проведет переговоры со спикером парламента Ирана, обсудит совместное сотрудничество и укрепление межпарламентских связей между двумя странами", - добавил Мусави.