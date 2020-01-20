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Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду
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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду

09:57 20.01.2020 (обновлено: 11:27 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Температура в Москве на этой неделе превысит климатическую норму на 11-12 градусов, рассказал РБК исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это апрельская погода. Мы даже прогнозируем в начале недели температуру плюс три-пять градусов", — сообщил он.

По словам синоптика, в понедельник в столице потеплеет до плюс одного-трех градусов, а во вторник — до плюс трех-пяти градусов.
В среду температура составит от нуля до двух градусов выше нуля. В четверг из-за смены направления ветра с западного на северо-западный в Москве похолодает, отметил Вильфанд.

"В четверг ночью мы уже прогнозируем отрицательные температуры. В пятницу — легкий мороз, ночью даже до четырех-девяти градусов ниже нуля", — уточнил он.

Несмотря на это, теплая погода начнет возвращаться в столицу уже в пятницу, считают в Гидрометцентре.
Посетитель у регистрационной стойки в поликлинике
01:09
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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