Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Температура в Роман Вильфанд. Температура в Москве на этой неделе превысит климатическую норму на 11-12 градусов, рассказал РБК исполняющий обязанности главы Гидрометцентра

"Это апрельская погода. Мы даже прогнозируем в начале недели температуру плюс три-пять градусов", — сообщил он.

По словам синоптика, в понедельник в столице потеплеет до плюс одного-трех градусов, а во вторник — до плюс трех-пяти градусов.

В среду температура составит от нуля до двух градусов выше нуля. В четверг из-за смены направления ветра с западного на северо-западный в Москве похолодает, отметил Вильфанд.

"В четверг ночью мы уже прогнозируем отрицательные температуры. В пятницу — легкий мороз, ночью даже до четырех-девяти градусов ниже нуля", — уточнил он.