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На Украине девять человек госпитализировали после ДТП
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РИА Новости

На Украине девять человек госпитализировали после ДТП

09:56 20.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, госпитализировали после аварии в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Kia Rio совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault", - говорится в сообщении полиции в Facebook. Указывается, что авария произошла в воскресенье вечером.
По данным полиции, в результате аварии в больницу доставили водителя автомобиля Kia Rio, двух ее малолетних детей и еще одного пассажира. Также за медпомощью обратились водитель автомобиль Renault и четверо его пассажиров, среди которых один ребенок.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
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Закарпатская областьУкраинаВ мире
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