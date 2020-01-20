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В Петербурге пять районных судов эвакуируют из-за писем о минировании
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РИА Новости

В Петербурге пять районных судов эвакуируют из-за писем о минировании

09:42 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Пять районных судов Петербурга эвакуируются из-за разосланных сообщений о минировании, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Красногвардейский, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получают письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Так же "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжавшие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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