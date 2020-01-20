Китай считает, что урегулирование в Ливии требует диалога

ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Урегулирование ливийского вопроса требует учета интересов ливийского народа, немедленного прекращения огня и возврата к диалогу, заявил по итогам конференции в Берлине член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий международные вопросы.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, других стран, а также ЕС и ООН. В саммите также приняли участие премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, но организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

"При урегулировании ливийского вопроса следует принимать во внимание основные интересы народа Ливии, немедленно осуществить полное прекращение огня, сосредоточиться на будущем страны, в кратчайшие сроки возобновить диалог и процесс примирения", - приводит слова Ян Цзечи агентство Синьхуа

По его словам, также необходимо сосредоточиться на мире и стабильности в регионе, эффективно и надлежащим образом устранить имеющиеся разногласия, а негативные последствия ливийского конфликта должны быть устранены путем комплексного подхода, чтобы ликвидировать и симптомы и коренные причины проблемы.

"Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по ливийскому вопросу, строго придерживался целей и принципов Устава ООН, всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии, а также настаивал на продвижении политического урегулирования ливийского вопроса при руководящей роли ООН", - добавил он.