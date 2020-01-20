Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T09:30+0300
https://ria.ru/20200120/1563617258.html
Китай считает, что урегулирование в Ливии требует диалога
https://cdn21.img.ria.ru/images/156339/71/1563397140_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c87dce47c0d5c2e0bd79b98aabb9c062.jpg
РИА Новости

Китай считает, что урегулирование в Ливии требует диалога

09:30 20.01.2020
231
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Урегулирование ливийского вопроса требует учета интересов ливийского народа, немедленного прекращения огня и возврата к диалогу, заявил по итогам конференции в Берлине член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий международные вопросы.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, других стран, а также ЕС и ООН. В саммите также приняли участие премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, но организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
"При урегулировании ливийского вопроса следует принимать во внимание основные интересы народа Ливии, немедленно осуществить полное прекращение огня, сосредоточиться на будущем страны, в кратчайшие сроки возобновить диалог и процесс примирения", - приводит слова Ян Цзечи агентство Синьхуа.
По его словам, также необходимо сосредоточиться на мире и стабильности в регионе, эффективно и надлежащим образом устранить имеющиеся разногласия, а негативные последствия ливийского конфликта должны быть устранены путем комплексного подхода, чтобы ликвидировать и симптомы и коренные причины проблемы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
01:34
Эксперт: Ливии нужны не переговоры, а перемирие и меры в экономике
"Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по ливийскому вопросу, строго придерживался целей и принципов Устава ООН, всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии, а также настаивал на продвижении политического урегулирования ливийского вопроса при руководящей роли ООН", - добавил он.
Ян Цзечи подчеркнул, что "Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать вносить позитивный вклад в восстановление мира, стабильности и развития в Ливии".
100001
Обсудить 0
Конференция по Ливии в БерлинеЛивияКитайВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Эксперт оценил значение конференции по Ливии в Берлине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине
Демонстрация вертолета Ансат на летно-испытательном комплексе ОАО Казанский вертолетный завод
Россия поставит в Эритрею два вертолета "Ансат" до конца 2020 года
Самолет МиГ-29
Россия модернизирует шесть МиГ-29 ВВС Белоруссии для экспорта в Сербию
Ударные вертолеты Ми-35 во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
Россия изготовила для Нигерии семь вертолетов Ми-35, сообщил источник
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
Автомобили скорой помощи
Пострадавшая из-за ЧП в отеле в Перми находится в тяжелом состоянии
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер
Глава Мюнхенской конференции оценил итоги встречи по Ливии
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
Сотрудник полиции
Житель Омска, которого не пустили в кафе, ранил женщину из ружья
Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте
Исмаилова вновь избрали спикером законодательной палаты Узбекистана
Новейший корвет Гремящий в ходе испытаний зашел в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях 74-й годовщины Великой Победы
Корвет "Гремящий" завершил госиспытания на полигонах Северного флота
Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь
Летевший из Сингапура в Пекин Boeing внепланово сел в Гуанчжоу
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Эксперт: Ливии нужны не переговоры, а перемирие и меры в экономике
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17В Москве проверят больницы и поликлиники из-за сообщений о минировании
12:15Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
12:14МВД создало сайт для оперативных новостей
12:14Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
Лента новостейМолния