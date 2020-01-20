В Якутии возбудили дело на ревнивца, избившего односельчан гвоздодером

Как отметили в ведомстве, заявление в отдел полиции по Анабарскому району поступило от 31-летней жительницы села Саскылах. Женщина сообщила, что ее знакомых насильно удерживают, а ей удалось сбежать. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. В доме они обнаружили двоих мужчин, избитых пять раз судимым 37-летним мужчиной.

"Установлено, что злоумышленник приревновал свою жену к обоим потерпевшим. Он ворвался в дом одного из них…, увез их на "Буране" к себе домой. Увез он и заявительницу, которая оказалась случайно в этот вечер у своих знакомых. Ей удалось сбежать, пока злоумышленник заводил мужчин в дом. Добежав до ближайшего магазина, женщина позвонила в полицию, ее собственный телефон оставался у неоднократно судимого односельчанина, тот его просто отобрал. У одного из потерпевших сломана рука, а у второго - челюсть. У женщины – синяки и ушибы. Установлено, что злоумышленник наносил побои гвоздодером", - рассказали в пресс-службе.