В Якутии возбудили дело на ревнивца, избившего односельчан гвоздодером

ЯКУТСК, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Анабарском районе Якутии на ревнивца, избившего двух односельчан гвоздодером, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
Как отметили в ведомстве, заявление в отдел полиции по Анабарскому району поступило от 31-летней жительницы села Саскылах. Женщина сообщила, что ее знакомых насильно удерживают, а ей удалось сбежать. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. В доме они обнаружили двоих мужчин, избитых пять раз судимым 37-летним мужчиной.
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"Установлено, что злоумышленник приревновал свою жену к обоим потерпевшим. Он ворвался в дом одного из них…, увез их на "Буране" к себе домой. Увез он и заявительницу, которая оказалась случайно в этот вечер у своих знакомых. Ей удалось сбежать, пока злоумышленник заводил мужчин в дом. Добежав до ближайшего магазина, женщина позвонила в полицию, ее собственный телефон оставался у неоднократно судимого односельчанина, тот его просто отобрал. У одного из потерпевших сломана рука, а у второго - челюсть. У женщины – синяки и ушибы. Установлено, что злоумышленник наносил побои гвоздодером", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж". Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст.111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ст.112 "Умышленное причинение среднего вреда здоровью" и ст.139 "Нарушение неприкосновенности жилища" Уголовного кодекса Российской Федерации.
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