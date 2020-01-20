Премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией

ТОКИО, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил неизменность курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией , выступив в понедельник с программной речью на открытии очередной сессии парламента страны.

"Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации от 1956 года, решим территориальный вопрос и заключим мирный договор. Этот курс абсолютно непоколебим", - сказал глава японского правительства.

По его словам, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он "преисполнен решимости довести дело до конца".

Возможность заключения российско-японского мирного договора является ключевым вопросом, определяющим контекст отношений между обеими странами. Вместе с тем, Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.