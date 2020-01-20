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Премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
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РИА Новости

Премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией

09:04 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума. Архивное фото
ТОКИО, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил неизменность курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, выступив в понедельник с программной речью на открытии очередной сессии парламента страны.

"Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации от 1956 года, решим территориальный вопрос и заключим мирный договор. Этот курс абсолютно непоколебим", - сказал глава японского правительства.

По его словам, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он "преисполнен решимости довести дело до конца".
Возможность заключения российско-японского мирного договора является ключевым вопросом, определяющим контекст отношений между обеими странами. Вместе с тем, Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
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Синдзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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