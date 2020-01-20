Заявивших о домогательстве в приюте в Татарстане детей могут перевести

КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Воспитанниц социального приюта "Акчарлак" в Рыбно-Слободском районе Воспитанниц социального приюта "Акчарлак" в Рыбно-Слободском районе Татарстана , пожаловавшихся на домогательства со стороны одного из сотрудников приюта, могут перевести в другие учреждения, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором несколько девочек 10-13 лет, называющих себя воспитанницами приюта "Акчарлак", рассказывают, как работающий в учреждении мужчина трогал их за интимные места. По их словам, после жалоб руководству приюта летом прошлого года мужчина был оштрафован, однако через некоторое время возобновил домогательства.

В связи с этим администрация приюта обратилась в следственные органы и прокуратуру с просьбой о проведении проверок. Оба ведомства организовали проверки, в социальное учреждение выехала следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера".

"Каждый из них (детей - ред.) очень переживает о случившемся, переживает по-своему, и девочки, ставшие участниками съемки, и другие ребята. Эта ситуация является предметом обсуждения в детской среде. Поэтому в интересах детей, снявшихся в видеоролике, представляется целесообразным перевести их в другие учреждения", - написала Удачина в своем Instagram

Детский омбудсмен рассказала, что лично побывала в приюте вместе с психологом, чтобы оценить морально-психологическое состояние детей и саму обстановку в учреждении. С детьми, по ее словам, состоялся персональный и доверительный разговор.