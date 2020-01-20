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В Москве издадут 12 книг о войне к 75-летию Победы
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РИА Новости

В Москве издадут 12 книг о войне к 75-летию Победы

08:41 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭкскурсия в книгохранилище в рамках акции "Библионочь-2018" в Российской государственной библиотеке в Москве. 21 апреля 2018
Экскурсия в книгохранилище в рамках акции Библионочь-2018 в Российской государственной библиотеке в Москве. 21 апреля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Москвы издадут 12 книг об истории военного времени к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.
"Важным направлением подготовки к 75-летию Победы станет издание книг об истории и событиях военного времени. В рамках издательской программы правительства Москвы ведется работа по выпуску 12 наименований книг", - сказал Шубин.
Он уточнил, что речь идет о сборниках рассказов и очерков о военном времени, событиях на фронте, будут выпущены издания об истории и героях битвы за Москву, истории политических плакатов той эпохи, о поэтах, живших в то время и участвовавших в боевых действиях.
По словам Шубина, многие произведения публикуются впервые.
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