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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-01-20T08:35+0300
https://ria.ru/20200120/1563615494.html
На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины
https://cdn25.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_49:214:3310:2048_1036x0_80_0_0_97a7ae773a004bb762dfa2046e0bedd0.jpg
РИА Новости

На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины

08:35 20.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел в ночь на субботу в клубе "Зодиак" в городе Лабытнанги.
"По предварительным данным следствия..., между посетителями произошел конфликт, в который вмешался мужчина 1967 года рождения. После того как конфликт был погашен силами сотрудников заведения, было обнаружено, что мужчина скончался", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку по факту ЧП, выясняют все обстоятельства происшествия и причины смерти мужчины. Уже опрошены свидетели, назначен необходимый комплекс судебных экспертиз. Кроме того, правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения.
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Одна из записей, предположительно, зафиксировавшая инцидент, появилась в интернете. На кадрах видно, как в словесный конфликт между молодыми людьми вмешивается мужчина, который дважды бьет одного из них, однако затем его по очереди бьют два других участника потасовки, и он падает на пол.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах отметил, что мужчина, по предварительной информации, сам затеял драку.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округПроисшествия
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