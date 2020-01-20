На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Следователи в Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на субботу в клубе "Зодиак" в городе Лабытнанги.

"По предварительным данным следствия..., между посетителями произошел конфликт, в который вмешался мужчина 1967 года рождения. После того как конфликт был погашен силами сотрудников заведения, было обнаружено, что мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту ЧП, выясняют все обстоятельства происшествия и причины смерти мужчины. Уже опрошены свидетели, назначен необходимый комплекс судебных экспертиз. Кроме того, правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения.

Одна из записей, предположительно, зафиксировавшая инцидент, появилась в интернете. На кадрах видно, как в словесный конфликт между молодыми людьми вмешивается мужчина, который дважды бьет одного из них, однако затем его по очереди бьют два других участника потасовки, и он падает на пол.