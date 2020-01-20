Пострадавшая из-за ЧП в отеле в Перми находится в тяжелом состоянии

УФА, 20 янв - РИА Новости. Одна пострадавшая при прорыве трубы отопления в гостинице Перми находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.
В ведомстве отметили, что все пострадавшие с ожогами от кипятка осмотрены специалистами, им оказывается медицинская помощь.
"Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей", - пояснили РИА Новости в краевом минздраве.
ЧП в гостинице в Перми на улице Советской Армии, дом 21 произошло в ночь на 20 января. По последним данным, при прорыве трубы с горячей водой погибли пять человек, трое пострадали. Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.