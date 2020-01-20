Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T08:48+0300
https://ria.ru/20200120/1563615369.html
Пострадавшая из-за ЧП в отеле в Перми находится в тяжелом состоянии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/77/1561577775_0:0:3119:1754_1036x0_80_0_0_4e42cf5cf8b495fafaa6b777b834a9ad.jpg
РИА Новости

Пострадавшая из-за ЧП в отеле в Перми находится в тяжелом состоянии

08:32 20.01.2020 (обновлено: 08:48 20.01.2020)
383
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи . Архивное фото
УФА, 20 янв - РИА Новости. Одна пострадавшая при прорыве трубы отопления в гостинице Перми находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.
В ведомстве отметили, что все пострадавшие с ожогами от кипятка осмотрены специалистами, им оказывается медицинская помощь.
Автомобиль скорой помощи
08:26
Очевидец рассказал о ЧП в пермском отеле, где погибли пять человек
"Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей", - пояснили РИА Новости в краевом минздраве.
ЧП в гостинице в Перми на улице Советской Армии, дом 21 произошло в ночь на 20 января. По последним данным, при прорыве трубы с горячей водой погибли пять человек, трое пострадали. Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
000212
Обсудить 1
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Очевидец рассказал о ЧП в пермском отеле, где погибли пять человек
Сотрудник полиции
Житель Омска, которого не пустили в кафе, ранил женщину из ружья
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Дело о гибели людей в пермском отеле передали в центральный аппарат СК
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
Роструд установит, где работали погибшие в Перми
Автомобиль Следственного комитета России
СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Прокуратура проверит отель в Перми, где погибли люди
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
Автомобиль полиции на дороге
На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
При прорыве трубы в гостинице в Перми пострадали два спасателя
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
Сотрудники МЧС РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Источник: прорвавшуюся в отеле в Перми трубу использовали с 1962 года
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
Пекин
Китай считает, что урегулирование в Ливии требует диалога
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
12:14МВД создало сайт для оперативных новостей
12:14Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
Лента новостейМолния