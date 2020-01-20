Пострадавшая из-за ЧП в отеле в Перми находится в тяжелом состоянии

УФА, 20 янв - РИА Новости. Одна пострадавшая при прорыве трубы отопления в гостинице Одна пострадавшая при прорыве трубы отопления в гостинице Перми находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.

В ведомстве отметили, что все пострадавшие с ожогами от кипятка осмотрены специалистами, им оказывается медицинская помощь.

"Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей", - пояснили РИА Новости в краевом минздраве.