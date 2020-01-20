Ассамблею "Здоровая Москва" посетили более 60 тысяч человек

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч человек посетили ассамблею "Здоровая Москва", более 2 тысяч прошли обследования врачей в рамках мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В этом году мы приняли решение изменить формат ассамблеи, которая традиционно была ориентирована только на профессиональное сообщество. Мероприятие прошло в открытом формате, принять участие в ассамблее смогли все желающие. Мы видим, что мероприятие понравилось жителям. За 4 дня работы ассамблею посетили более 60 тысяч человек - это почти в 6 раз больше, чем в прошлом году", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Также отмечается, что в рамках ассамблеи прошла интерактивная выставка, на которой было представлено более 30 экспозиций, где можно было пройти экспресс-обследования, сдать анализы и узнать свою группу крови. По информации пресс-службы, особенно популярны стали карета скорой помощи, оснащенная УЗИ-аппаратом и ЭКГ, стенд ЛОР-диагностики и зона донорства.

"По итогам четырех дней более 1000 человек проверили ЛОР-органы у ведущих врачей на самом современном оборудовании, 700 человек проверили сердце и еще более 100 стали донорами, пополнив банк крови почти на 50 литров крови. Многие сделали это впервые в жизни", - рассказали в пресс-службе. В зоне "Московский донор" также была открыта специальная мини-лаборатория, где 100 человек смогли также узнать уровень гемоглобина, а более 500 посетителей определили свою группу крови и резус-фактор.

"На стенде "Инфекционная безопасность города Москвы " сотни людей сдали экспресс-тесты на гепатит С и узнали результаты уже через 20 минут после сдачи анализа", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, гости ассамблеи смогли познакомиться с первой московской школой пап "Я - папа!", где всех желающих мужчин учили пеленать, кормить и купать младенцев. "Воспользовались такой возможностью более 200 мужчин. А еще 1200 попробовали на себе имитатор схваток в рамках партнерских родов", - рассказали в пресс-службе.

XVIII ассамблея "Здоровая Москва" проходила с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея - главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа ассамблеи включала в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.