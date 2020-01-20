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Ассамблею "Здоровая Москва" посетили более 60 тысяч человек
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РИА Новости

Ассамблею "Здоровая Москва" посетили более 60 тысяч человек

08:14 20.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФорум "Здоровая Москва"
Форум Здоровая Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Форум "Здоровая Москва"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч человек посетили ассамблею "Здоровая Москва", более 2 тысяч прошли обследования врачей в рамках мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"В этом году мы приняли решение изменить формат ассамблеи, которая традиционно была ориентирована только на профессиональное сообщество. Мероприятие прошло в открытом формате, принять участие в ассамблее смогли все желающие. Мы видим, что мероприятие понравилось жителям. За 4 дня работы ассамблею посетили более 60 тысяч человек - это почти в 6 раз больше, чем в прошлом году", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Также отмечается, что в рамках ассамблеи прошла интерактивная выставка, на которой было представлено более 30 экспозиций, где можно было пройти экспресс-обследования, сдать анализы и узнать свою группу крови. По информации пресс-службы, особенно популярны стали карета скорой помощи, оснащенная УЗИ-аппаратом и ЭКГ, стенд ЛОР-диагностики и зона донорства.
"По итогам четырех дней более 1000 человек проверили ЛОР-органы у ведущих врачей на самом современном оборудовании, 700 человек проверили сердце и еще более 100 стали донорами, пополнив банк крови почти на 50 литров крови. Многие сделали это впервые в жизни", - рассказали в пресс-службе. В зоне "Московский донор" также была открыта специальная мини-лаборатория, где 100 человек смогли также узнать уровень гемоглобина, а более 500 посетителей определили свою группу крови и резус-фактор.
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"На стенде "Инфекционная безопасность города Москвы" сотни людей сдали экспресс-тесты на гепатит С и узнали результаты уже через 20 минут после сдачи анализа", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, гости ассамблеи смогли познакомиться с первой московской школой пап "Я - папа!", где всех желающих мужчин учили пеленать, кормить и купать младенцев. "Воспользовались такой возможностью более 200 мужчин. А еще 1200 попробовали на себе имитатор схваток в рамках партнерских родов", - рассказали в пресс-службе.
XVIII ассамблея "Здоровая Москва" проходила с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея - главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа ассамблеи включала в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.
В качестве спикеров выступили около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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