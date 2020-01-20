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В Москве школьники напишут "письма прадеду на фронт" к 75-летию Победы
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РИА Новости

В Москве школьники напишут "письма прадеду на фронт" к 75-летию Победы

08:11 20.01.2020
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© РИА Новости / Анна СкудаеваПисьма с фронта Василия Смородина
Письма с фронта Василия Смородина
© РИА Новости / Анна Скудаева
Письма с фронта Василия Смородина. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Старшеклассники столичных школ напишут "письма прадеду на фронт" в рамках проекта к 75-летнему юбилею Победы, сообщил РИА Новости руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин.
"В образовательных учреждениях столицы будут организованы открытые уроки, на которых старшеклассники напишут письма прадеду на фронт", - рассказал Шубин.
Он отметил, что эта акция будет проводиться в связи с годом 75-летия Победы.
"При финансовой поддержке департамента реализуется масштабный федеральный проект "Письма Победы", приуроченный к 75-летию Победы. На специально созданном портале проекта публикуются письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и других участников", - сказал Шубин.
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По его словам, любой желающий может поделиться своим семейным архивом, прикрепив письмо в отсканированном виде или его фотоснимок.
"С момента запуска проекта 3 декабря 2019 года с участием историко-краеведческих и военных архивов на портале выложено более 200 тысяч писем. Всего в рамках проекта планируется собрать до 1 миллиона документов. Эти живые свидетельства участников позволят по-новому увидеть и понять все разрушительные бедствия войны глазами самых разных людей, оказавшихся ее жертвами, героями и победителями", - отметил Шубин.
Он также добавил, что 9 мая планируется проведение концерта на площади Белорусского вокзала, где главным лейтмотивом будут звучать строки из писем.
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