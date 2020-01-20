В Москве в понедельник ожидаются плюсовая температура и осадки

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице прогреется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве и по области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха плюс 1 - плюс 3 в Москве, ноль - плюс 3 по области", - сказал Леус.
Метеоролог добавил, что ветер будет дуть западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление остается выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.
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