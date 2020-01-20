В Пекине выявили два случая заражения новым типом коронавируса

ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Комитет по вопросам здравоохранения района Дасин на юге Комитет по вопросам здравоохранения района Дасин на юге Пекина , где расположен новый международный аэропорт, сообщил в понедельник, что у двух пациентов, взятых под контроль из-за повышенной температуры, выявлен новый тип коронавируса.

"В медицинские учреждения нашего района поступили два пациента с повышенной температурой, ранее они ездили в Ухань. На основании изучения клинических симптомов, результатов эпидемиологического обследования и оценок специалистов центра по контролю и профилактике заболеваний подтверждено, что пациенты заражены новым типом коронавируса", - говорится в заявлении комитета.

Оба человека госпитализированы и находятся под постоянным наблюдением специалистов в карантине, их состояние оценивается как стабильное.

Сообщается, что под медицинское наблюдение взяты и те, кто вступал в непосредственный контакт с заболевшими, но у них пока признаков заболевания не выявлено.

Помимо этого, власти южной провинции Гуандун сообщили в понедельник, что один случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в городе Шэньчжэнь. Житель города ездил в Ухань навестить родственников 29 декабря, и уже 3 января у него поднялась температура и появились другие симптомы пневмонии. 4 января он вернулся в Шэньчжэнь и только 11 января был госпитализирован. Мужчина в настоящий момент находится в карантине, его состояние стабильное. Ещё 8 жителей Шэньчжэня находятся в больницах с подозрением на заражение.

Комитет по вопросам здравоохранения восточной провинции Чжэцзян обнародовал заявление, в котором говорится, что в настоящий момент в больницах городов Ханчжоу, Вэньчжоу, Чжоушань и Тайчжоу под наблюдением врачей находятся 5 человек с подозрением на то, что они заражены пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Лабораторные исследования ещё не завершены, поэтому врачи пока не могут окончательно подтвердить диагноз.

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 20 января, общее число заболевших в городе увеличилось до 198 человек, из них три человека скончались. Случаи заражения были зарегистрированы в Гонконге, Японии, Таиланде.