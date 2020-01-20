Зеленский: не хочу, чтобы США вовлекали нас в свою внутреннюю политику

"Я не делал ничего противозаконного... Я сделал то, что мог как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

При этом президент Украины подчеркнул, что всегда стремился избежать какого-либо участия или вовлечения Украины или украинских граждан во внутреннюю политическую ситуацию в США. "Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - добавил Зеленский.

Украинский президент в ноябре заявлял, что Киев не вмешивается в выборы в США.

Палата представителей в декабре вынесла президента США Дональду Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.