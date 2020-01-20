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Зеленский: не хочу, чтобы США вовлекали нас в свою внутреннюю политику
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РИА Новости

Зеленский: не хочу, чтобы США вовлекали нас в свою внутреннюю политику

05:58 20.01.2020
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Times of Israel, что стремится иметь хорошие отношения с США, но хотел бы избежать вовлечения Украины и ее граждан во внутренние дела Вашингтона.
"Я не делал ничего противозаконного... Я сделал то, что мог как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.
При этом президент Украины подчеркнул, что всегда стремился избежать какого-либо участия или вовлечения Украины или украинских граждан во внутреннюю политическую ситуацию в США. "Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - добавил Зеленский.
Украинский президент в ноябре заявлял, что Киев не вмешивается в выборы в США.
Палата представителей в декабре вынесла президента США Дональду Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.
На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом Дональдом Трампом. Уже приведены к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Разбирательство по сути дела начнется в сенате 21 января.
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