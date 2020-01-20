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В Хабаровском крае два поселка остались без электроснабжения
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РИА Новости

В Хабаровском крае два поселка остались без электроснабжения

04:16 20.01.2020
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП. Архивное фото
ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Электроснабжение двух поселков в Верхнебуреинском районе Хабаровского края нарушено рано утром в понедельник из-за сбоя на трансформаторной подстанции, без электричества остались более 2 тысяч человек и социальные объекты, сообщает региональный главк МЧС России.
"В результате сбоя на трансформаторной подстанции произошло нарушение энергоснабжения поселка Тырма Верхнебуреинского района. Под отключение попало более 350 домов, из которых 346 частных, с населением порядка 1,9 тысячи человек. Также оказались отключены школа, детский сад, больница, железнодорожная станция и четыре котельные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под отключение также попал поселок Аланап, где в 62 домах проживают 230 человек, есть школа и детский сад. В домах имеется печное отопление. Котельная в населенном пункте запитана от резервного генератора.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 (3.00 мск) понедельника котельные поселка Тырма запитаны по резервной схеме от электросети ДВЖД, что позволило сохранить теплоснабжение домов. Теплоноситель не сливался.
Сообщается, что из Хабаровска в Верхнебуреинский район готов вылететь вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с оперативной группой регионального главка, спасателями и резервными генераторами, предоставленными правительством Хабаровского края.
В настоящее время в Тырме 31 градус мороза, в Аланапе - минус 28 градусов.
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