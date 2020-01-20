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В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
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РИА Новости

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

03:07 20.01.2020 (обновлено: 10:31 20.01.2020)
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© AFP 2019 / STRБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© AFP 2019 / STR
ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Специалисты зарегистрировали 59 новых случаев заражения 18 января и 77 новых случаев 19 января. Среди пациентов, у которых за последние два дня выявили новый тип коронавируса, 66 мужчин и 70 женщин, самому молодому пациенту 25 лет, самому пожилому — 89. Симптомы у больных начали проявляться до 18 января, изначально у них наблюдалась повышенная температура, кашель и одышка.

"По состоянию на 22:00 (17:00 мск) 19 января, в городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, девять — в крайне тяжелом, три пациента скончались. Состояние остальных оценивается как стабильное", — указано в заявлении.

Из 817 человек, которые имели тесный контакт с больными, 727 уже выведены из-под медицинского наблюдения, 90 все еще остаются под наблюдением специалистов, симптомов заболевания у них пока не выявлено.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 19 января, общее число заболевших увеличилось до 62 человек, из них два человека скончались.
Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
Бангла Роуд, Пхукет, Таиланд
17 января, 13:43Туризм
СМИ: в Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса
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