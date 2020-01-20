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2020-01-20T02:51+0300
https://ria.ru/20200120/1563613397.html
"Сиди дома": Анохина раскритиковала Водонаеву за слова о маткапитале
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РИА Новости

"Сиди дома": Анохина раскритиковала Водонаеву за слова о маткапитале

02:50 20.01.2020 (обновлено: 02:51 20.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица и телеведущая Айза Анохина
Певица и телеведущая Айза Анохина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица и телеведущая Айза Анохина. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Телеведущая и певица Айза Анохина раскритиковала модель Алену Водонаеву после ее высказывания о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram.
Ранее Водонаева прокомментировала предложенные президентом меры по увеличению рождаемости в стране. По ее словам, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить денежные выплаты.
Алена Водонаева
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Водонаева объяснила слова о "быдле", получающем маткапитал
"Для чего адекватный (психически здоровый) человек рожает детей? Детей рожают, чтобы любить! Даже если это случайная беременность, вы не планировали ее, не сделали аборт!" – написала Анохина.
Певица не согласилась с мнением Водонаевой, назвав его "глупостью". По ее словам, в данном вопросе нельзя делить людей на богатых и бедных.
Анохина отметила, что, посещая эфиры на федеральных телеканалах, необходимо быть готовым четко озвучивать свою позицию, отвечая за каждое слово. "А если ты не способен, да и в принципе твое мнение такое же глупое, основанное на собственных комплексах, как и ты сама, то сиди уже ты дома", - заявила телеведущая.
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Высказывание Водонаевой вызвало общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ее слова бессовестными и бесчеловечными и призвал не слушать телеведущую, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях. Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что модель может высказывать точку зрения, однако не имеет права оскорблять людей.
Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.
Айза Анохина – российская исполнительница, телеведущая, блогер. Свой дебютный альбом она выпустила в 2018 году. Певица является бывшей женой рэпера Алексея Долматова (Гуфа), у нее двое детей.
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
17 января, 20:40
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398932728
Обсудить 16
Айза АнохинаАлена ВодонаеваШоу-бизнесРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какой президент такие у него и "знаменитости". Чем он знаменит? Был ярым защитником коммунистов в КГБ, а теперь он кто? Вот поэтому-то и "знаменитости" у него все такие же.
20 января, 05:19
VTVass1ly Terkin
7100663
А ОН Вам что дверью из фаберже омлет приготовил, что Вы без него ни одного коммента написать не можете? Если да, то трагично! 😂😂😂
20 января, 06:28
Alex Ander
4520000
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