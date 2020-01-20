"Сиди дома": Анохина раскритиковала Водонаеву за слова о маткапитале

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Телеведущая и певица Телеведущая и певица Айза Анохина раскритиковала модель Алену Водонаеву после ее высказывания о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram

Ранее Водонаева прокомментировала предложенные президентом меры по увеличению рождаемости в стране. По ее словам, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить денежные выплаты.

"Для чего адекватный (психически здоровый) человек рожает детей? Детей рожают, чтобы любить! Даже если это случайная беременность, вы не планировали ее, не сделали аборт!" – написала Анохина.

Певица не согласилась с мнением Водонаевой, назвав его "глупостью". По ее словам, в данном вопросе нельзя делить людей на богатых и бедных.

Анохина отметила, что, посещая эфиры на федеральных телеканалах, необходимо быть готовым четко озвучивать свою позицию, отвечая за каждое слово. "А если ты не способен, да и в принципе твое мнение такое же глупое, основанное на собственных комплексах, как и ты сама, то сиди уже ты дома", - заявила телеведущая.

Высказывание Водонаевой вызвало общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ее слова бессовестными и бесчеловечными и призвал не слушать телеведущую, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях. Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что модель может высказывать точку зрения, однако не имеет права оскорблять людей.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.