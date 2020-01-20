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Помпео рассчитывает встретиться с Гуаидо в Колумбии
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РИА Новости

Помпео рассчитывает встретиться с Гуаидо в Колумбии

01:40 20.01.2020
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© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает встретиться в Колумбии с венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуаидо.
"Мы надеемся, что он будет там (в Колумбии, куда Помпео направляется с визитом 20 января - ред.)", - сказал журналистам Помпео, слова которого приводит госдепартамент.
"Мы надеемся, что он присоединится к нам, и я рассчитываю провести с ним встречу", - добавил Помпео.
США продолжают считать Хуана Гуаидо, лишившегося кресла председателя венесуэльского парламента, временным президентом Венесуэлы. Гуаидо в начале 2019 года объявил себя временным президентом именно на основании того, что он спикер парламента. В начале 2020 года на официальном заседании Национальной ассамблеи (парламента) вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Гуаидо заявил, что его не пустили в парламент, и провел отдельное заседание, на котором был переизбран своими сторонниками.
Выборы спикера Национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Хуан ГуаидоМайк ПомпеоВенесуэлаСШАВ мире
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