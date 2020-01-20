Помпео рассчитывает встретиться с Гуаидо в Колумбии

"Мы надеемся, что он будет там (в Колумбии, куда Помпео направляется с визитом 20 января - ред.)", - сказал журналистам Помпео, слова которого приводит госдепартамент.

"Мы надеемся, что он присоединится к нам, и я рассчитываю провести с ним встречу", - добавил Помпео.

США продолжают считать Хуана Гуаидо, лишившегося кресла председателя венесуэльского парламента, временным президентом Венесуэлы. Гуаидо в начале 2019 года объявил себя временным президентом именно на основании того, что он спикер парламента. В начале 2020 года на официальном заседании Национальной ассамблеи (парламента) вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Гуаидо заявил, что его не пустили в парламент, и провел отдельное заседание, на котором был переизбран своими сторонниками.

Выборы спикера Национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.