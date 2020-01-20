Британия прекратит инвестировать в зарубежные угольные шахты

"На саммите премьер-министр объявит об окончании поддержки Великобританией разработки угольных месторождений и угольных электростанций за рубежом и завершении официальной программы прямой помощи, инвестиций и экспортного кредитования. Это объявление является частью более широкого стремления Великобритании использовать свой опыт для того, чтобы помочь Африке перейти от горючих ископаемых к возобновляемым надежным источникам чистой энергии. В 2019 году Великобритания рекордные 83 дня не производила электричество из угля. Также Британия является первой крупной экономикой, поставившей своей целью достичь нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. В Глазго в этом году пройдет саммит ООН по вопросам климатических изменений", - сообщила канцелярия премьера.