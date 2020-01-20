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Глава Еврокомиссии: безопасность в Ливии и Сахеле взаимосвязаны
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РИА Новости

Глава Еврокомиссии: безопасность в Ливии и Сахеле взаимосвязаны

00:37 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Безопасность в Ливии и в африканском регионе Сахель связаны друг с другом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В разговоре с президентом Эммануэлем Макроном на берлинской конференции по Ливии: безопасность в Ливии и Сахеле взаимосвязаны. Еврокомиссия обязуется продолжать свое взаимодействие по вопросам безопасности и развития со всеми партнерами, в особенности со странами (Сахельской группы пяти - ред.) G5, с Африканским союзом и ООН", - говорится в сообщении фон дер Ляйен, размещенном в Twitter.

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Франция проводит в Сахеле и Сахаре операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. В рамках этой операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом. По данным французского минобороны, в операции задействованы примерно 4,5 тысячи военнослужащих.
Сахель - природная зона Африки, с юга примыкающая к Сахаре в виде полупустынь, плавно переходящих в полусаванны. Окраина ("сахель" по-арабски "край") величайшей пустыни мира протянулась полосой шириной в несколько сотен километров от побережья Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке. На территории Сахеля, по площади сравнимой с Западной Европой, находятся Мавритания, Сенегал, Гамбия, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Кабо-Верде.
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
00:23
Евросоюз готов участвовать в работе по итогам конференции по Ливии
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Эммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенСахельЕврокомиссияЛивияВ мире
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