Глава Еврокомиссии: безопасность в Ливии и Сахеле взаимосвязаны

Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Безопасность в Безопасность в Ливии и в африканском регионе Сахель связаны друг с другом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном

"В разговоре с президентом Эммануэлем Макроном на берлинской конференции по Ливии: безопасность в Ливии и Сахеле взаимосвязаны. Еврокомиссия обязуется продолжать свое взаимодействие по вопросам безопасности и развития со всеми партнерами, в особенности со странами (Сахельской группы пяти - ред.) G5, с Африканским союзом и ООН", - говорится в сообщении фон дер Ляйен, размещенном в Twitter.

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Франция проводит в Сахеле и Сахаре операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. В рамках этой операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом. По данным французского минобороны, в операции задействованы примерно 4,5 тысячи военнослужащих.