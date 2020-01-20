Звезды станут ближе: во Владикавказе откроется школа космонавтики

Школьники смотрят в бинокуляр во время экскурсии в планетарий

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В феврале во Владикавказе появится уникальная для России школа космонавтики на базе открытого после реконструкции планетария.

Изучать загадки космоса школьники смогут на современном оборудовании. В их распоряжении – два проектора, которые в разное время будут показывать панораму звездного неба, а также фильмы на космические темы, два телескопа с тысячекратным увеличением, тренажер для проверки вестибулярного аппарата, макеты космического корабля "Аполлон" и будущей космической ядерной установки.

Отреставрированный планетарий станет не только центром астрономических знаний, необходимых в настоящее время, но и важным образовательным и культурно-просветительным учреждением Северной Осетии, сообщается на официальном портале Республики Северная Осетия – Алания.

На его крыше также будет расположена зона отдыха с гранитными шарами-планетами Солнечной системы, динамическими скульптурами и солнечными часами.

Аналогов детскому космическому центру, состоящему из планетария и школы, в России нет. Мальчики и девочки не только республики, но и всего Северного Кавказа смогут получить здесь начальные знания о космосе и космической технике. Лекции им будут читать преподаватели, прошедшие подготовку в Научно-производственном объединении имени Лавочкина.