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2020-01-20T08:01+0300
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Звезды станут ближе: во Владикавказе откроется школа космонавтики
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РИА Новости

Звезды станут ближе: во Владикавказе откроется школа космонавтики

08:00 20.01.2020 (обновлено: 08:01 20.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевШкольники смотрят в бинокуляр во время экскурсии в планетарий
Школьники смотрят в бинокуляр во время экскурсии в планетарий
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В феврале во Владикавказе появится уникальная для России школа космонавтики на базе открытого после реконструкции планетария.
Изучать загадки космоса школьники смогут на современном оборудовании. В их распоряжении – два проектора, которые в разное время будут показывать панораму звездного неба, а также фильмы на космические темы, два телескопа с тысячекратным увеличением, тренажер для проверки вестибулярного аппарата, макеты космического корабля "Аполлон" и будущей космической ядерной установки.
Посетители у глобуса Земли в музее Урании Московского планетария
5 ноября 2019, 15:53Сказано в эфире
К юбилею Московского планетария: 90 лет с высоко поднятой головойО столичном "звездном театре" в интервью радио Sputnik рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. 5 ноября ему исполнилось 90 лет.
Отреставрированный планетарий станет не только центром астрономических знаний, необходимых в настоящее время, но и важным образовательным и культурно-просветительным учреждением Северной Осетии, сообщается на официальном портале Республики Северная Осетия – Алания.
На его крыше также будет расположена зона отдыха с гранитными шарами-планетами Солнечной системы, динамическими скульптурами и солнечными часами.
Аналогов детскому космическому центру, состоящему из планетария и школы, в России нет. Мальчики и девочки не только республики, но и всего Северного Кавказа смогут получить здесь начальные знания о космосе и космической технике. Лекции им будут читать преподаватели, прошедшие подготовку в Научно-производственном объединении имени Лавочкина.
Уникальное здание владикавказского планетария было построено в 70-х годах XIX века. Также оно известно как здание бывшей шиитской мечети и является памятником культуры и архитектуры. В советское время мечеть была перестроена в планетарий, который стал популярным среди жителей и гостей города. С 1992 года здание было закрыто. В 2017 году было принято решение о реконструкции планетария.
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