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Туризм
2020-01-20T04:04+0300
https://ria.ru/20200120/1563561708.html
Пилоты рассказали, зачем гасят свет в салоне перед взлетом и посадкой
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РИА Новости

Пилоты рассказали, зачем гасят свет в салоне перед взлетом и посадкой

04:04 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку
Самолет заходит на посадку
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пилоты рассказали, почему необходимо выключать свет в салоне авиалайнера во время взлета и посадки, а также о других мерах безопасности на борту, сообщает Express.
Летчик Патрик Смит объяснил, что это мера предосторожности на случай чрезвычайной ситуации.
"Приглушенный свет позволяет глазам приспособиться к темноте, так что пассажиры не будут внезапно ослеплены, если что-то произойдет, и придется двигаться к дверям в темноте или дыму”, — говорит он.
Световые дорожки, ведущие к аварийным выходам, также будут более заметны. Кроме того, это позволяет лучше видеть то, что происходит снаружи самолета.
"Человеческому глазу требуется время, чтобы приспособиться к темноте. Огни приглушены таким образом, что в случае чрезвычайной ситуации пассажиры могут быть быстро эвакуированы", - подтвердил пилот-курсант Рохан Бхатнагар. Он добавил, что вероятность столкновения самолетов выше при взлете и посадке.
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После взлета вероятность авиакатастрофы значительно снижается, и туристы могут спокойно отдыхать.
Еще одна мера предосторожности: перевод мобильного телефона в режим полета. Конечно, его работа не приведет к падению лайнера. Но может служить помехой для оборудования, даже если он фактически не используется пассажиром.
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Современные пассажирские самолеты в значительной степени зависят от электронных систем связи и навигации, которые работают на основе передачи электромагнитных данных. Поэтому воздействие большого количества мобильных телефонов или передающих электронных устройств, используемых одновременно, остается проблемой.
Соответственно, все пассажиры должны четко следовать инструкциям экипажа.
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