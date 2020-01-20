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Прецеденты были. Сможет ли Иран "засудить" Трампа
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РИА Новости

Прецеденты были. Сможет ли Иран "засудить" Трампа

08:00 20.01.2020 (обновлено: 10:26 20.01.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Иран хочет привлечь Соединенные Штаты к ответственности за убийство генерала Касема Сулеймани в Международном уголовном суде в Гааге. Исламская Республика намерена действовать не на поле боя, а в правовом поле. Тегеран уже признал всех американских военных террористами. Есть ли у Ирана шансы на успех — в материале РИА Новости.

"Признание преступника"

Убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани — террористический акт, считают в Тегеране. И жаждут справедливости.
"Мы подадим в Гааге иск на Дональда Трампа и американских военных в Ираке", — сообщил представитель судебных органов страны Голямхосейн Эсмаили.
Иранские власти обратятся также в суд Ирака. Но для начала дело рассмотрят в самом Иране. Эсмаили отметил, что Трамп уже признался в преступлении. "Самый прочный фундамент для обвинения — признание преступника", — подчеркнул он.
И это еще не все. Вскоре последуют меры по прекращению "незаконного присутствия американцев в регионе", заверил Эсмаили.
"Враги создают кризисы, поэтому главная задача и план Ирана — вести мягкую войну и заставить бушевать средства массовой информации", — указал он. Как ответит Вашингтон, пока не ясно.
© REUTERS / Wissm al-OkiliПохороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак
Похороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Wissm al-Okili
Похороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак

Не по статуту

Привлечь США к ответственности Тегерану будет непросто. Американскую операцию по ликвидации Сулеймани на территории Ирака Международный уголовный суд должен признать актом агрессии, пояснил РИА Новости Артур Гуласарян, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры международного права Московского государственного юридического университета.
В принципе, закон на стороне Тегерана. Корпус стражей входит в Вооруженные силы Ирана, а "нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства" квалифицируется как акт агрессии — согласно Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС).
Кроме того, официальные лица Ирака заявили, что атака на Сулеймани "грубо нарушает условия присутствия войск США" на территории страны. А по статуту МУС "применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении", тоже считается агрессией.
© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
К международной уголовной ответственности можно привлечь физическое лицо, от этого не освобождаются даже главы государств. Прецеденты есть: МУС дважды выдавал ордер на арест тогда еще действующего президента Судана Омара аль-Башира в 2009 и 2010 годах.
Однако есть и препятствие. "Как правило, юрисдикция Международного уголовного суда распространяется только на государства — участников его Статута или признающих его юрисдикцию. Однако Иран, Ирак и США не являются участниками Статута МУС и не признают юрисдикцию МУС", — пояснил Гуласарян.
Ситуация изменилась бы, если дело на рассмотрение прокурора МУС передал бы Совет Безопасности ООН. "Но это нереально, поскольку США, как постоянный член Совбеза, воспользуются правом вето", — заключил эксперт.

Обмен признаниями

Перед тем как пригрозить судебным разбирательством, Иран предпринял еще один "мягкий шаг". Президент Хасан Роухани подписал 14 января закон о признании Министерства обороны США и Пентагона террористическими организациями.
Впрочем, это не новый документ. Предыдущую версию ратифицировали 23 апреля 2019 года: там террористами объявили Центральное командование Вооруженных сил США.
Кроме того, правительство Ирана выделило 200 миллионов евро на поддержку спецподразделения КСИР "Кодс", которое возглавлял Сулеймани.
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Сумма немалая, особенно для страны, находящейся под жесткими экономическими санкциями. Как пояснил РИА Новости иранист Николай Кожанов, доцент Катарского университета, для финансирования КСИР в бюджете есть отдельная статья. "Однако, как именно выделяются деньги, сказать сложно — процесс непрозрачный", — добавил он.
По словам собеседника агентства, это жест в большей степени популистский и призван, вероятно, оправдать увеличение расходов на оборону.
Апрельский закон, в свою очередь, стал ответом на признание Соединенными Штатами террористической организацией КСИР. Госструктуру приравняли к организациям "Хезболла", "Исламское государство"*, "Аль-Каида"* и движению ХАМАС — раньше такого не было.
Любые контакты с КСИР в США считаются преступлением федерального уровня и спонсорством терроризма. Это карается санкциями, заморозкой счетов в банках либо тюремным сроком до 20 лет.
Правда, эксперты затрудняются объяснить, что именно следует понимать под взаимодействием с КСИР. Дело в том, что руководители подразделения контролируют многие отрасли экономики и точно определить, кто из иранских партнеров связан с КСИР, а кто — нет, сложно. Впрочем, иностранцы под давлением Вашингтона и до этого не горели желанием связываться с иранским бизнесом.
Против признания КСИР террористической организацией возражали в Минобороны США и ЦРУ: опасались негативных последствий на Ближнем Востоке. В то же время это позволяло действовать против сил корпуса вне Ирана, что и произошло: Сулеймани ликвидировали на территории международного аэропорта в Ираке. Впрочем, уточняет Кожанов, уничтожить генерала могли и без этого.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкГодовщина исламской революции на площади Свободы в Тегеране
Годовщина исламской революции на площади Свободы в Тегеране
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Годовщина исламской революции на площади Свободы в Тегеране

Символический жест

Признание военными друг друга террористами вряд ли что-то сильно изменит. В международном праве это не может служить предлогом для агрессивных действий, отмечает в беседе с РИА Новости Адлан Маргоев, аналитик Института международных исследований МГИМО.
"Это (всего лишь) политический сигнал Вашингтону", — считает он. Иран признает армии других стран НАТО равными по статусу и будет избегать причинения им ущерба, чтобы не вступить в войну. "В то же время против американских военных власти страны готовы вести борьбу так же, как против террористов, и будут таким образом оправдывать свои действия", — говорит эксперт.
От ракетного удара по американской базе в Ираке пострадали 11 военнослужащих США. Ответа не последовало. "Трамп не хочет воевать с Ираном, но это не означает, что в Вашингтоне стерли все красные линии", — подчеркивает Маргоев.
В Тегеране прекрасно понимают: попытка отомстить за Сулеймани — это риск большого вооруженного конфликта. Звучат алармистские предостережения насчет иранского ядерного оружия, но они сильно преувеличены. Создать и испытать его под пристальным вниманием мировой общественности весьма сложно, да и издержки больше потенциальной выгоды, подчеркивает собеседник РИА Новости. Поэтому выбор пал на меры, которые не спровоцируют войну, но продемонстрируют готовность Ирана постоять за себя.
Корпус стражей исламской революции в Тегеране
16 апреля 2019, 08:00
Из гвардейцев в террористы. США подставили своих военных на Ближнем Востоке
*Организация, запрещенная на территории России.
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Корпус стражей исламской революцииИранСШАВ мире
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