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Эрдоган не остался ужинать на конференции в Берлине, сообщил источник
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РИА Новости

Эрдоган не остался ужинать на конференции в Берлине, сообщил источник

23:35 19.01.2020 (обновлено: 23:55 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не покинул досрочно международную конференцию по урегулированию в Ливии в Берлине, он лишь не принял участие в ужине по ее окончании, сообщил источник в окружении турецкого лидера.
Как сообщило ранее издание Focus, госсекретарь США Майк Помпео и Эрдоган покинули международную конференцию по урегулированию в Ливии в Берлине в воскресенье вечером. Как стало известно агентству dpa, Эрдоган покинул ведомство канцлера в Берлине со своей делегацией. Не ожидается, что он вернется на встречу. По словам участников конференции, турецкая сторона сыграла конструктивную роль в ходе переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 21:09
Источник сообщил о смене представителя Турции на конференции по Ливии
"О досрочном отъезде нашего президента с конференции речи не идет. Он лишь не остался на ужине", - сообщил источник.
Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 17:25
Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
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Конференция по Ливии в БерлинеТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)В мире
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