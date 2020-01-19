Эрдоган не остался ужинать на конференции в Берлине, сообщил источник

"О досрочном отъезде нашего президента с конференции речи не идет. Он лишь не остался на ужине", - сообщил источник.

Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.