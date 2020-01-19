Эрдоган не остался ужинать на конференции в Берлине, сообщил источник

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не покинул досрочно международную конференцию по урегулированию в Ливии в Берлине, он лишь не принял участие в ужине по ее окончании, сообщил источник в окружении турецкого лидера.
Как сообщило ранее издание Focus, госсекретарь США Майк Помпео и Эрдоган покинули международную конференцию по урегулированию в Ливии в Берлине в воскресенье вечером. Как стало известно агентству dpa, Эрдоган покинул ведомство канцлера в Берлине со своей делегацией. Не ожидается, что он вернется на встречу. По словам участников конференции, турецкая сторона сыграла конструктивную роль в ходе переговоров.
"О досрочном отъезде нашего президента с конференции речи не идет. Он лишь не остался на ужине", - сообщил источник.
Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.