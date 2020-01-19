Премьер Украины заявил, что вопрос с его отставкой "закрыт"

Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его главе государства с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Позже Зеленский на встрече с действующим премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.