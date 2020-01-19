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Премьер Украины заявил, что вопрос с его отставкой "закрыт"
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РИА Новости

Премьер Украины заявил, что вопрос с его отставкой "закрыт"

22:30 19.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт.
Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его главе государства с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Позже Зеленский на встрече с действующим премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.
"Да", - заявил Гончарук в эфире телеканал "Украина 24", отвечая на вопрос, закрыт ли вопрос с его отставкой. Также премьер анонсировал ряд кадровых изменений и назначений в кабинете министров.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
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