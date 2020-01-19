Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и президент Турции Тайип Эрдоган покинули международную конференцию по урегулированию в Ливии в Берлине в воскресенье вечером, сообщает издание Focus.
Как стало известно агентству dpa, Эрдоган покинул ведомство канцлера в Берлине со своей делегацией. Не ожидается, что он вернется на встречу. По словам участников конференции, турецкая сторона сыграла конструктивную роль в ходе переговоров.
Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.