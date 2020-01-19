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Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии, сообщили СМИ
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РИА Новости

Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии, сообщили СМИ

21:24 19.01.2020 (обновлено: 21:25 19.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и президент Турции Тайип Эрдоган покинули международную конференцию по урегулированию в Ливии в Берлине в воскресенье вечером, сообщает издание Focus.
Как стало известно агентству dpa, Эрдоган покинул ведомство канцлера в Берлине со своей делегацией. Не ожидается, что он вернется на встречу. По словам участников конференции, турецкая сторона сыграла конструктивную роль в ходе переговоров.
Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 21:09
Источник сообщил о смене представителя Турции на конференции по Ливии
20102038
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Конференция по Ливии в БерлинеМайк ПомпеоЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАБерлин (город)В мире
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