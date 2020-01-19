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2020-01-19T21:09+0300
https://ria.ru/20200119/1563609442.html
Источник сообщил о смене представителя Турции на конференции по Ливии
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РИА Новости

Источник сообщил о смене представителя Турции на конференции по Ливии

21:09 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Международная конференция по Ливии продолжается в Берлине, Турцию представляет глава МИД, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ.
"Конференция продолжается, Турцию представляет министр иностранных дел (Мевлют) Чавушоглу", - заявил он.
Изначально Турцию на конференции представлял президент Тайип Эрдоган.
Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Вчера, 14:16
Помпео переговорил с главой МИД Турции о контроле по ситуации в Ливии
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Конференция по Ливии в БерлинеМевлют ЧавушоглуРеджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)В мире
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