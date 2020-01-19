Источник сообщил о смене представителя Турции на конференции по Ливии

Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.