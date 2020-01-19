Источник сообщил о смене представителя Турции на конференции по Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Международная конференция по Ливии продолжается в Берлине, Турцию представляет глава МИД, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ.
Изначально Турцию на конференции представлял президент Тайип Эрдоган.
Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.